Ян-Леннард Штруфф: Последние два матча против Тсонги я показывал нелучший теннис

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф поделился впечатлениями от победы в четвертьфинале St. Petersburg Open-2017 над французом Жо-Уилфридом Тсонгой (3:6, 6:3, 6:2).

– Я очень рад результату. Последние два матча против Тсонги я показывал нелучший теннис, легко проигрывал в двух сетах. Из-за этого я был рассержен и сегодня говорил себе: «Не в этот раз». Когда Тсонга взял медицинский тайм-аут, сказал про себя, что буду сражаться за каждый розыгрыш и не позволю сопернику вернуться в игру. Я очень жду матча с Джумхуром. Дамир – очень трудный соперник, боец. Он тоже проводит хороший сезон. Будет тяжелый матч.

– Это ваш лучший сезон в карьере. Согласны с этим? С чем связываете такой прорыв?

– Действительно, это мой лучший сезон. В этом году я больше играю на турнирах ATP. Я очень серьезно работаю со своей командой, стараюсь постоянно прогрессировать. Мы пытаемся играть все лучше, более сконцентрировано, - приводит слова Штруффа корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в полуфинале Штруфф встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром, который обыграл в трех партиях британца Лиама Броди (6:3, 2:6, 6:4).

В другом полуфинале Роберто Баутиста-Агут встретится с победителем пары Фабио Фоньини (Италия) - Ричардас Беранкис (Литва).

St. Petersburg Open-2017 проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября.