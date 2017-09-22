Григорий Дрозд: У Кудряшова хорошие шансы в бою с Дортикосом

Российский боксер Григорий Дрозд поделился ожиданиями от боя между Дмитрием Кудряшовым и американцем Юниером Дортикосом.

«Безусловно, мы надеемся и верим в победу Дмитрия Кудряшова. Настало время для Дмитрия. Настало время для того, чтобы в полной мере, с максимальной концентрацией, с максимальным желанием, эмоциями и силой показать себя всему миру. Показать кто ты, насколько ты серьезен в этом весе и доказать, что ты один из самых сильных. Так что я, безусловно, Дмитрию Кудряшову, как своему товарищу, другу и соотечественнику, желаю победы в этом поединке.Это непростой бой. Наверное, можно оценивать шансы как 50 на 50. У Дортикоса и Кудряшова даже практически одинаковый послужной список. И я думаю, что у Дмитрия Кудряшова соперника такого уровня как Дортикос еще не было. Впрочем, для Дортикоса это тоже справедливо — у него никогда не было такой оппозиции. Два нокаутера, два высоких, два больших, два длинноруких —практически два супертяжеловеса сойдутся 23 сентября.

У Димы хорошие шансы, на мой взгляд. Его левая рука очень опасна, и я считаю, что Кудряшов обладает самым сильным ударом в крузервейте в мире. Его левый боковой, левый по печени – это одни из самых серьезных орудий в этом весе. Поэтому, я желаю Дмитрию в полной мере воспользоваться этим оружием. Я ни на секунду не сомневаюсь, да и думаю, что любители бокса не сомневаются, что, если это оружие попадет в цель – будет это Дортикос или не Дортикос — положение будет одно после такого попадания — горизонтальное. Это большой козырь. Дмитрий Кудряшов – нокаутер, и его многие опасаются. Я уверен, что получится очень зрелищный поединок. Я желаю Дмитрию терпения, удачи, мужества, смелости, и, конечно же, он должен знать, что у него за спиной вся Россия. У него огромное количество поклонников. Поклонников его бокса. И мы ждем 23 сентября от Дмитрия Кудряшова только победы. Волгодонск с тобой, Москва с тобой, Кузбасс с тобой, вся Россия, Дима, болеет за тебя! С Богом- цитирует Поветкина «Все на бокс».

Напомним, бой Кудряшова – Дортикос состоится 23 сентября в Сан-Антонио