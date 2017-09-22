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«Шахтер»: Срна сдал положительный допинг-тест и приостанавливает выступления за команду

Источник:  ФК «Шахтер»Комментарии

«Шахтер» подтвердил информацию о положительном допинг-тесте капитана команды, защитника Дарио Срны.

«ФК «Шахтер» проинформирован, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат.

На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность. 

Вместе с тем ФК «Шахтер» (Донецк) считает неприемлемым применение допинга в спорте и подтверждает свою приверженность идее борьбы с допингом.  Дальнейшие комментарии по данному делу предоставляться не будут по причине конфиденциальности юридического разбирательства», - говорится в заявлении «Шахтера».

Напомним, ранее фанаты «Наполи» потребовали отменить результат матча с «Шахтером» в Лиге чемпионов (1:2) из-за положительной допинг-пробы Срны.


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