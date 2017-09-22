«Шахтер»: Срна сдал положительный допинг-тест и приостанавливает выступления за команду
«Шахтер» подтвердил информацию о положительном
допинг-тесте капитана команды, защитника Дарио Срны.
«ФК «Шахтер»
проинформирован, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный
период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат.
На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность.
Вместе с тем ФК «Шахтер» (Донецк) считает неприемлемым применение допинга в спорте и подтверждает свою приверженность идее борьбы с допингом. Дальнейшие комментарии по данному делу предоставляться не будут по причине конфиденциальности юридического разбирательства», - говорится в заявлении «Шахтера».
Напомним, ранее фанаты «Наполи»
потребовали отменить результат матча с «Шахтером» в Лиге чемпионов (1:2) из-за
положительной допинг-пробы Срны.