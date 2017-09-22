Новые контракты Комбарова и Глушакова, Россия обыграла Украину, штраф «Спартака», допинг Срны. Главные новости дня

Известный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

Александр Бубнов: «Краснодар» и «Зенит» сыграют вничью Известный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

Борис Игнатьев: «Спартак» захотел реабилитироваться перед своими болельщиками Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу московского «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России над «Кубанью».

Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков поделился мнением о череде травм, свалившей треть состава красно-белых в этом сезоне.

Юрий Васильков: В подготовке «Спартака» есть заковырка Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков поделился мнением о череде травм, свалившей треть состава красно-белых в этом сезоне.