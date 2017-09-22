Новые контракты Комбарова и Глушакова, Россия обыграла Украину, штраф «Спартака», допинг Срны. Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» представляет краткий обзор
главных новостей сегодняшнего дня.
1. Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков продлили
контракты со «Спартаком».
2. Сборная России обыграла сборную Украины в стартовом матче женского чемпионата Европы по волейболу.
3. «Шахтер» подтвердил, что капитан команды
Дарио Срна сдал положительную допинг-пробу.
4. «Спартак» оштрафован за поведение
болельщиков и наказан пустым гостевым сектором в Лиге чемпионов.
5. В КХЛ «Салават Юлаев» на выезде обыграл
магнитогорский «Металлург».
Текст дня: «Мутко все знал», «Эта страна не меняется» –
Родченков снова выступает
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