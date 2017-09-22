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Новые контракты Комбарова и Глушакова, Россия обыграла Украину, штраф «Спартака», допинг Срны. Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

1. Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков продлили контракты со «Спартаком».

 2. Сборная России обыграла сборную Украины в стартовом матче женского чемпионата Европы по волейболу.

3. «Шахтер» подтвердил, что капитан команды Дарио Срна сдал положительную допинг-пробу.

4. «Спартак» оштрафован за поведение болельщиков и наказан пустым гостевым сектором в Лиге чемпионов.

5. В КХЛ «Салават Юлаев» на выезде обыграл магнитогорский «Металлург».

Текст дня: «Мутко все знал», «Эта страна не меняется» – Родченков снова выступает


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