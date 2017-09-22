Фоньини обыграл Беранкиса и вышел в полуфинал St. Petersburg Open-2017
Итальянский теннисист Фабио Фоньини в четвертьфинале St. Petersburg Open-2017 обыграл литовца Ричардаса Беранкиса со счетом 6:3, 6:0.
В полуфинале Фоньини встретится с испанцем Роберто Баутистой-Агутом, который обыграл Виктора Троицки (6:1, 6:2).
Напомним, в другом полуфинале немец Ян-Леннард Штруфф встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром.
St. Petersburg Open-2017 проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября.
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