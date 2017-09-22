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Фоньини обыграл Беранкиса и вышел в полуфинал St. Petersburg Open-2017

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Итальянский теннисист Фабио Фоньини в четвертьфинале St. Petersburg Open-2017 обыграл литовца Ричардаса Беранкиса со счетом 6:3, 6:0.

В полуфинале Фоньини встретится с испанцем Роберто Баутистой-Агутом, который обыграл Виктора Троицки (6:1, 6:2).

Напомним, в другом полуфинале немец Ян-Леннард Штруфф встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром.

St. Petersburg Open-2017 проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября.  

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