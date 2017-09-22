Фоньини обыграл Беранкиса и вышел в полуфинал St. Petersburg Open-2017

Жо-Уилфрид Тсонга: Я выиграл три трофея, так что этот сезон точно один из лучших

Французский теннисист Жо-Уилфрид Тсонга поделился впечатлениями от поражения в четвертьфинале St. Petersburg Open-2017 от немца Яна-Леннарда Штруффа (6:3, 3:6, 2:6).