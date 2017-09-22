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«Ак Барс» на выезде обыграл «Ладу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и «Ак Барсом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Ак Барса».

В составе победителей отличились Станислав Галиев, Владимир Ткачев и Джастин Азеведо. У «Лады» гол в активе Станислава Бочарова.

«Ак Барс» лидирует в Восточной конференции, имея в активе 27 очков. У «Лады» семь очко и последнее место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Лада - Ак Барс - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы:

Галиев (Клинкхаммер), 26:27 (0:1). Ткачёв (Захарчук), 36:17 (0:2). Бочаров 53:17 (1:2). Азеведо 55:07 (1:3).

Место и дата

22 сентября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция


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