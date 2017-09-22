«Ак Барс» на выезде обыграл «Ладу»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой»
и «Ак Барсом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Ак
Барса».
В составе победителей отличились Станислав
Галиев, Владимир Ткачев и Джастин Азеведо. У «Лады» гол в активе Станислава
Бочарова.
«Ак Барс» лидирует в Восточной конференции,
имея в активе 27 очков. У «Лады» семь очко и последнее место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Лада - Ак Барс - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Голы:
Галиев (Клинкхаммер), 26:27 (0:1). Ткачёв (Захарчук), 36:17 (0:2). Бочаров 53:17 (1:2). Азеведо 55:07 (1:3).
Место и дата
22 сентября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
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