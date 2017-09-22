«Ак Барс» на выезде обыграл «Ладу»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и «Ак Барсом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Ак Барса».

В составе победителей отличились Станислав Галиев, Владимир Ткачев и Джастин Азеведо. У «Лады» гол в активе Станислава Бочарова.

«Ак Барс» лидирует в Восточной конференции, имея в активе 27 очков. У «Лады» семь очко и последнее место.

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