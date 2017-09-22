Боатенг, Дембеле, Жиру и Манджукич претендуют на премию Пушкаша (видео)
Источник: ФИФА (FIFA)Комментарии
ФИФА объявила номинантов на премию Пушкаша.
Эта премия вручается автору лучшего гола года.
Всего на звание автора лучшего года 2017 года
претендуют десять человек. Это Кевин-Принс Боатенг («Лас-Пальмас») Алехандро
Камарго («Универсидад де Чили»), Дейна Кастельянос (женская сборная
Венесуэлы U-17), Мусса Дембеле («Селтик»), Оливье Жиру («Арсенал») Авилес Уртадо
(«Тихуана»), Марио Манджукич («Ювентус») Оскарине Масулуке («Барока»), Неманья
Матич («Челси») иЖорди Мбоула (молодежная команда «Барселоны»).
Вашему внимание видео всех голов-претендентов.
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