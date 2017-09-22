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Боатенг, Дембеле, Жиру и Манджукич претендуют на премию Пушкаша (видео)

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

ФИФА объявила номинантов на премию Пушкаша. Эта премия вручается автору лучшего гола года.

Всего на звание автора лучшего года 2017 года претендуют десять человек. Это Кевин-Принс Боатенг («Лас-Пальмас») Алехандро Камарго («Универсидад де Чили»), Дейна Кастельянос (женская сборная Венесуэлы U-17), Мусса Дембеле («Селтик»), Оливье Жиру («Арсенал») Авилес Уртадо («Тихуана»), Марио Манджукич («Ювентус») Оскарине Масулуке («Барока»), Неманья Матич («Челси») иЖорди Мбоула (молодежная команда «Барселоны»).

Вашему внимание видео всех голов-претендентов.

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