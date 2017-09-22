Александр Бубнов: «Краснодар» и «Зенит» сыграют вничью

Известный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

«Вероятность того, что в этом матче забьют Смолов и Кокорин, большая. На них, во-первых, сейчас играют команды, и они находятся в хорошей форме. А исход игры очень тяжело предсказать. Силы примерно равны, обе команды потерпели поражения в Кубке. Единственное, у «Краснодара» чуть больше времени на подготовку, но зато у «Зенита» была масштабная ротация, Манчини дал игрокам стартового состава возможность спокойно готовиться к такой ответственной игре. На мой взгляд, будет ничья.

Смолов и Кокорин отличаются друг от друга, у них разная манера игры, они играют в разных командах. Но на сегодняшний день и тот, и другой выглядят хорошо. Думаю, можно их использовать в паре в сборной и посмотреть, как они будут друг друга дополнять. По-моему, вместе Смолов и Кокорин будут выглядеть органично, если их правильно использовать. Каждый со своим почерком, стилем, и я бы не выделял кого-то из них», — сказал Бубнов на своем канале в ютубе.