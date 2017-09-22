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Федор Кудряшов: Для Бердыева в команде все равны

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Защитник «Рубина» Федор Кудряшов поделился впечатлениями о работе под руководством главного тренера казанской команды Курбана Бердыева.

«Бердыев создает такую атмосферу в команде, когда все подчинены одной цели. У него нет такого, что он самый главный. Все мы — частички одного целого. Думаю, это чувствует каждый игрок, который с ним поработал. Для него все равны, и это одно из самых главных качеств.

Мой переход в «Рубин» в первую очередь был связан с Курбаном Бекиевичем. Меня позвали, и я, естественно, согласился, поскольку за тот период, когда был в «Ростове», мне удалось чему-то научиться. В игровом плане я прибавил во многом благодаря Бердыеву», — заявил Кудряшов в эфире «Матч ТВ».

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