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Капитан «Беневенто» Лучони может быть дисквалифицирован на четыре года за допинг

Источник:  ANSAКомментарии

Капитан «Беневенто», защитник Фабио Лучони провалил допинг-тест. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как сообщает ANSA, в организме футболиста обнаружен анаболический стероид клостебол. Тест он сдал после матча с «Торино» в серии А (0:1). Сообщается, что за применение этого препарата он может быть дисквалифицирован на срок от одного до четырех лет.

В текущем сезоне 29-летний Фабио Лучони провел шесть матчей за «Беневенто».

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