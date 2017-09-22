Капитан «Беневенто» Лучони может быть дисквалифицирован на четыре года за допинг
Источник: ANSAКомментарии
Капитан «Беневенто», защитник Фабио Лучони
провалил допинг-тест. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как сообщает ANSA,
в организме футболиста обнаружен анаболический стероид клостебол. Тест он сдал
после матча с «Торино» в серии А (0:1). Сообщается, что за применение этого
препарата он может быть дисквалифицирован на срок от одного до четырех лет.
В текущем сезоне 29-летний
Фабио Лучони провел шесть матчей за «Беневенто».
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