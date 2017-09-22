Петербургский «Зенит» уступил «Белогорью», потерпев первое поражение в сезоне

«Зенит» из Санкт-Петербурга уступил на выезде «Белогорью» со счетом 1:3 (21:25, 20:25, 25:22, 19:25).

Для петербуржцев это поражение стало первым в сезоне. Белгородская команда одержала три победы из трех и возглавляет турнирную таблицу.

Следующий матч «Зенит» проведет 26 сентября дома против «Факела», «Белогорье» на следующий день встретится с казанским «Зенитом».