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Андрей Назаров: За свою карьеру я пока так и не понял, в чем секрет побед

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу в матче с «Трактором» (3:0).

«Рад победе, безусловно. Знали, что матч будет очень тяжелым. Знали, что в тренерском штабе «Трактора» произошла отставка. Настраивались и понимали, что у игроков «Трактора» будет мотивация. Рад, что выдержали и выиграли матч. Готовимся к следующей игре.

Какова тренерская формула успеха? Много факторов имеет значение. С тренерами общаемся постоянно, когда в коридорах пересекаемся. Я работаю уже 11-й год главным тренером, но ответа у меня так и нет, в чем секрет побед. Понятно, когда проигрываешь, меняешь какие-то моменты, а так, жесткой формулы успеха нет. Думаю, ни один тренер не ответит на этот вопрос. Просто работаем, стараемся, ребята под шайбу бросаются. Соглашусь, что все приходит через работу», — цитирует Назарова официальный сайт «Трактора».

Матч

Трактор - Нефтехимик - 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы:

Брынцев (Куликов), 8:48 (0:1). Ро (Секстон, Шарипзянов), 9:01 (0:2). Якимов 59:25 (0:3).

Место и дата

22 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

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