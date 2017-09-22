Андрей Назаров: За свою карьеру я пока так и не понял, в чем секрет побед
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу в матче с «Трактором» (3:0).
«Рад победе, безусловно. Знали, что матч будет очень тяжелым.
Знали, что в тренерском штабе «Трактора» произошла отставка. Настраивались и
понимали, что у игроков «Трактора» будет мотивация. Рад, что выдержали и
выиграли матч. Готовимся к следующей игре.
Какова тренерская формула успеха? Много факторов имеет значение. С тренерами общаемся постоянно, когда в коридорах пересекаемся. Я работаю уже 11-й год главным тренером, но ответа у меня так и нет, в чем секрет побед. Понятно, когда проигрываешь, меняешь какие-то моменты, а так, жесткой формулы успеха нет. Думаю, ни один тренер не ответит на этот вопрос. Просто работаем, стараемся, ребята под шайбу бросаются. Соглашусь, что все приходит через работу», — цитирует Назарова официальный сайт «Трактора».
Матч
Трактор - Нефтехимик - 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Голы:
Брынцев (Куликов), 8:48 (0:1). Ро (Секстон, Шарипзянов), 9:01 (0:2). Якимов 59:25 (0:3).
Место и дата
22 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция