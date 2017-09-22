Александр Глеб может продолжить карьеру в одесском «Черноморце»

Бывший полузащитник «Барселоны», «Арсенала», «Штутгарта» и «Крыльев Советов» Александр Глеб получил предложение от одесского «Черноморца». Об этом сообщают украинские СМИ.

Как информирует FootballHub в своем твиттере, «Черноморец» сделал предложение Глебу. 36-летний футболист взял время на раздумья.

Отметим, что сейчас Глеб является свободным агентом. В мае нынешнего года он покинул «Крылья Советов», за которые провел семь матчей в РФПЛ. Ранее он заявил, что хотел вернуться в БАТЭ, но получил отказ.