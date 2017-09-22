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Донской и Южный не смогли пробиться в полуфинал парного разряда St. Petersburg Open-2017

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Российские теннисисты Евгений Донской и Михаил Южный в 1/4 финала St. Petersburg Open-2017 уступили в парном разряде Николасу Монро и австралийцу Джону-Патрику Смиту со счетом 4:6, 2:6.

В полуфинале Монро и Смит встретятся с чехом Романом Жебавы и голландцем Матве Мидделкоопом.

В финале победители встретятся с Хулио Перальтой и Орасио Себальосом.

St. Petersburg Open-2017 проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября.   

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