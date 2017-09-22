Гол Балотелли не помог «Ницце» добиться победы в матче с «Анже»
Матч седьмого тура чемпионата Франции между «Ниццей»
и «Анже» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.
В составе хозяев с пенальти забил Марио
Балотелли, еще один мяч в свои ворота забил Исмаэл Траоре. У «Анже» отличились
Матео Павлович и Карл Токо Экамби.
«Ницца» с десятью очками занимает шестое
место. У «Анже» восемь очков и 11-е место. В следующем туре «Анже» примет «Лион»,
а «Ницца» - «Марсель».
Чемпионат Франции. Лига 1
7-й тур
Матч
Голы
Павлович 12 (0:1). Экамби 34 (0:2). Балотелли 39 (1:2 - пен.). Траоре И. 76 (2:2 - автогол).
Состав
Ницца: Кардинале, Суке, Жалле, Данте, Ле Маршан, Козьелло (Тамез, 69), Сан-Максимен, Лис-Мелу, Менди, Плеа, Балотелли
Анже: Летеллье, Андро, Траоре И., Фульжини (Капелле, 60), Томас, Павлович, Тэт (Суну, 79), Маньяни, Манку, Тарат (Сантамария, 51), Экамби
Предупреждения:
Ле Маршан, 47; Балотелли, 62; Кардинале, 71; Данте, 90 - Тарат, 40; Павлович, 75
Судья:
Франсуа Летексье (Франция)
Место и дата
22 сентября 20:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция