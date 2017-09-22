Гол Балотелли не помог «Ницце» добиться победы в матче с «Анже»

Матч седьмого тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Анже» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

В составе хозяев с пенальти забил Марио Балотелли, еще один мяч в свои ворота забил Исмаэл Траоре. У «Анже» отличились Матео Павлович и Карл Токо Экамби.

«Ницца» с десятью очками занимает шестое место. У «Анже» восемь очков и 11-е место. В следующем туре «Анже» примет «Лион», а «Ницца» - «Марсель».

Чемпионат Франции. Лига 1

7-й тур