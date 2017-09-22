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Гол Балотелли не помог «Ницце» добиться победы в матче с «Анже»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч седьмого тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Анже» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

В составе хозяев с пенальти забил Марио Балотелли, еще один мяч в свои ворота забил Исмаэл Траоре. У «Анже» отличились Матео Павлович и Карл Токо Экамби.

«Ницца» с десятью очками занимает шестое место. У «Анже» восемь очков и 11-е место. В следующем туре «Анже» примет «Лион», а «Ницца» - «Марсель».

Чемпионат Франции. Лига 1

7-й тур

Матч

Ницца - Анже - 2:2 (1:2)

Голы

Павлович 12 (0:1). Экамби 34 (0:2). Балотелли 39 (1:2 - пен.). Траоре И. 76 (2:2 - автогол).

Состав

Ницца: Кардинале, Суке, Жалле, Данте, Ле Маршан, Козьелло (Тамез, 69), Сан-Максимен, Лис-Мелу, Менди, Плеа, Балотелли

Анже: Летеллье, Андро, Траоре И., Фульжини (Капелле, 60), Томас, Павлович, Тэт (Суну, 79), Маньяни, Манку, Тарат (Сантамария, 51), Экамби

Предупреждения:

Ле Маршан, 47; Балотелли, 62; Кардинале, 71; Данте, 90 - Тарат, 40; Павлович, 75

Судья:

Франсуа Летексье (Франция)

Место и дата

22 сентября 20:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция


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