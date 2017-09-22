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Фабио Фоньини: Моя цель - выйти в финал St. Petersburg Open-2017

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Итальянский теннисист Фабио Фоньини поделился впечатлениями от победы в четвертьфинале St. Petersburg Open-2017 над  литовцем Ричардасом Беранкисом (6:3, 6:0).

- Я очень рад. Мне кажется, сегодня я продемонстрировал отличный теннис. Я чувствую прилив сил и необыкновенную радость, ведь я в полуфинале St. Petersburg Open. Надеюсь, что завтра у меня получится провести еще один достойный матч. С Робертой Баутистой-Агутом мы знакомы хорошо, уже миллион раз друг против друга играли. И в этом году уже на стадии 1/2 финала играли. Но все это не важно. Я знаю, что матч будет очень сложным, с продолжительными розыгрышами. Но я уверен в своих силах, отлично чувствую себя на этом покрытии. Надеюсь, смогу показать свой лучший теннис. Конечно, теперь моя цель - выйти в финал, - приводит слова Фоньини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в полуфинале Фоньини встретится с испанцем Роберто Баутистой-Агутом, который обыграл Виктора Троицки (6:1, 6:2).

В другом полуфинале немец Ян-Леннард Штруфф встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром.

St. Petersburg Open-2017 проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября.   

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