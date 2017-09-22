Украина назвала состав на матчи с Косово и Хорватией
Стал известен состав сборной Украины на матчи
квалификации ЧМ-2018 со сборными Косово и Хорватии.
Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Максим Коваль («Динамо»), Андрей Лунин
(«Заря»).
Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец (все − «Шахтер»), Евгений
Хачериди («Динамо»), Эдуард Соболь («Славия», Чехия), Николай Матвиенко
(«Ворскла»), Александр Кучер («Кайсериспор»).
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков,
Владимир Шепелев (все − «Динамо»), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко (оба –
«Шахтер»), Андрей Ярмоленко («Боруссия» Дортмунд), Руслан Ротань («Славия»,
Чехия), Евгений Коноплянка («Шальке»), Руслан Малиновский («Генк»), Александр
Зинченко («Манчестер Сити»).
Нападающий: Артем Кравец («Динамо»)
Также в случае травм в резерве сборной
находятся еще три игрока: Николай Морозюк,
Артем Беседин, (оба – «Динамо»), Игорь Пердута («Ворскла»).
Матч Косово – Украина
состоится 6 октября, Украина – Хорватия – 9 октября.