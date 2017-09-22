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Украина назвала состав на матчи с Косово и Хорватией

Источник:  Федерация футбола УкраиныКомментарии

Стал известен состав сборной Украины на матчи квалификации ЧМ-2018 со сборными Косово и Хорватии.

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Максим Коваль («Динамо»), Андрей Лунин («Заря»).

Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец (все − «Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо»), Эдуард Соболь («Славия», Чехия), Николай Матвиенко («Ворскла»), Александр Кучер («Кайсериспор»).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (все − «Динамо»), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко (оба – «Шахтер»), Андрей Ярмоленко («Боруссия» Дортмунд), Руслан Ротань («Славия», Чехия), Евгений Коноплянка («Шальке»), Руслан Малиновский («Генк»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»).

Нападающий: Артем Кравец («Динамо»)

Также в случае травм в резерве сборной находятся еще три игрока:  Николай Морозюк, Артем Беседин, (оба – «Динамо»), Игорь Пердута («Ворскла»). 

Матч Косово – Украина состоится 6 октября, Украина – Хорватия – 9 октября.

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