Маммана и Дриусси попали в список лучших молодых игроков
Источник: L'EquipeКомментарии
Игроки «Зенита» Эмануэль Маммана и Себастьян Дриусси попали в рейтинг лучших молодых игроков по версии L'Equipe.
Форвард расположился на 33-м месте, а защитник - на 46-м.
Лучшим молодым игроком стал полузащитник Реала» Марко Асенсио, за ним Делле Алли из «Тоттенхэма» и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Напомним, Маммана провел за «Зенит» 10 матчей, а Дриусси забил три мяча и сделал четыре голевые передачи в 16 встречах.
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