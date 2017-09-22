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Маммана и Дриусси попали в список лучших молодых игроков

Источник:  L'EquipeКомментарии

Игроки «Зенита» Эмануэль Маммана и Себастьян Дриусси попали в рейтинг лучших молодых игроков по версии L'Equipe.

Форвард расположился на 33-м месте, а защитник - на 46-м.

Лучшим молодым игроком стал полузащитник Реала» Марко Асенсио, за ним Делле Алли из «Тоттенхэма» и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Напомним, Маммана провел за «Зенит» 10 матчей, а Дриусси забил три мяча и сделал четыре голевые передачи в 16 встречах.

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