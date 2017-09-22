Хет-трик Вагнера Лава помог «Аланьяспору» одержать волевую победу над «Трабзонспором»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч шестого тура чемпионата Турции между «Трабзонспором»
и «Аланьяспором» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Аланьяспора».
В составе победителей хет-трик сделал бывший
форвард ЦСКА Вагнер Лав. Также отличился Жуниор Фернандес. У «Трабзонспора»
забивали Юрай Куцка и дважды Бурак Йилмаз. Отметим, что по ходу матча хозяева
вели со счетом 3:0.
«Аланьяспор» с тремя очками занимает третье
место. У «Трабзонспора» восемь очков и девятое место.
Чемпионат Турции
6-й тур
«Трабзонспор» - «Аланьяспор» - 3:4
Голы: Куцка, 10, Йилмаз, 21, 32, с пенальти –
Вагнер Лав, 45, 68, с пенальти, 82, с пенальти, Фернандес, 55
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически