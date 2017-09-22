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Массимо Каррера: Глушаков, Зе Луиш, Промес и Роша не сыграют с «Анжи» из-за травм

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, кто из игроков его команды пропустит матч чемпионата России против «Анжи».

- Кто из игроков, недавно получивших травмы, — Глушаков, Зе Луиш, Промес и Роша — точно не сыграет с «Анжи»?

— Никто из них не сыграет. Роша получил в Краснодаре ушиб икроножной мышцы. Посмотрим, как будет проходить его лечение. У Промеса тоже мышечная травма. Постараемся вылечить его к игре с «Ливерпулем». Что касается Глушакова и Зе Луиша, то, думаю, они поправятся через неделю.

— В чем причина такого количества травм?

— Такие ситуации — не редкость для футбола. Мы недавно даже подготовили таблицу, в которой сравнили число травм, полученных нашими футболистами после десяти туров прошлого сезона и после десяти туров нынешнего. В прошлом сезоне у нас за этот период было десять мышечных травм, игроки пропустили из-за них 168 дней. В этом их было двенадцать, и футболисты в общей сложности пропустили 142 дня. Это доказывает, что травмы были и в прошлом году. Они — часть футбола. И такое происходит не только со «Спартаком», но и с другими командами. Может быть, в прошлом году вы, журналисты, просто не обращали на них внимания. Или они были вам не так интересны.

Мы стараемся делать все возможное, чтобы предотвращать травмы. Знаем, кто больше рискует их получить. Естественно, что на тренировке можно поберечься, не сделать лишний рывок. Но в игре такое невозможно. А в нашей физподготовке, повторю, ничего не изменилось, - цитирует Карреру официальный сайт «Спартака».

Матч «Спартак» - «Анжи» состоится 23 сентября. Начало в 19:00 по Москве.

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