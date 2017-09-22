Массимо Каррера: Слабых соперников у нас нет. Большая ошибка думать так об «Анжи»
— Я всегда стараюсь играть основным составом, потому что играю на победу.
Кубок России — важный турнир. Он позволяет получить путевку в Лигу Европы.
Поэтому в Краснодаре на поле вышли опытные футболисты, которым я отдал
предпочтение. Я считаю, что молодые игроки должны набирать игровую практику без
особого давления. А в данный момент мы испытываем серьезное давление со всех
сторон. В такой ситуации молодым было бы нелегко.
— Но «Анжи» сейчас — едва ли не самая слабая
команда чемпионата.
— Слабых соперников у нас нет. Большая ошибка думать так об «Анжи». Матчи
выигрываются не до выхода на поле, а после финального свистка. Не случайно
многие известные клубы выбыли из розыгрыша Кубка. Поэтому мы с максимальным
уважением относимся к сопернику. И к «Анжи» в том числе, - цитирует Карреру
официальный сайт «Спартака».
Матч «Спартак» - «Анжи» состоится 23 сентября. Начало в 19:00 по Москве.