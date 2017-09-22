Массимо Каррера: Слабых соперников у нас нет. Большая ошибка думать так об «Анжи»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча против «Анжи». Напомним, что командами предстоит сыграть в 11-м туре чемпионата России.

— В кубковом матче против «Кубани» вы выставили основной состав. Стоит ли ожидать ротации в игре с «Анжи»?

— Я всегда стараюсь играть основным составом, потому что играю на победу. Кубок России — важный турнир. Он позволяет получить путевку в Лигу Европы. Поэтому в Краснодаре на поле вышли опытные футболисты, которым я отдал предпочтение. Я считаю, что молодые игроки должны набирать игровую практику без особого давления. А в данный момент мы испытываем серьезное давление со всех сторон. В такой ситуации молодым было бы нелегко.

— Но «Анжи» сейчас — едва ли не самая слабая команда чемпионата.

— Слабых соперников у нас нет. Большая ошибка думать так об «Анжи». Матчи выигрываются не до выхода на поле, а после финального свистка. Не случайно многие известные клубы выбыли из розыгрыша Кубка. Поэтому мы с максимальным уважением относимся к сопернику. И к «Анжи» в том числе, - цитирует Карреру официальный сайт «Спартака».

Матч «Спартак» - «Анжи» состоится 23 сентября. Начало в 19:00 по Москве.