Российский специалист Сергей Павлов покинул пост главного тренера «Атырау». Об этом сообщает официальная страница клуба Вконтакте.

Сообщается, что соглашение было расторгнуто по согласию сторон. «Я хочу попросить атырауских болельщиков поддержать команду в этой нелегкой ситуации, поскольку поддержка сейчас ей необходима. Надеюсь, что «Атырау» выполнит все те задачи на сезон, которые стоят перед ним», - сказал тренер.

«Атырау» занимает 11-е место из 12 в чемпионате Казахстана, имея в активе 26 очков в 28 матчах.