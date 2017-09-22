«Бавария» упустила победу в матче с «Вольфсбургом»
Матч шестого чемпионата Германии между «Баварией»
и «Вольфсбургом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.
По ходу игры хозяева вели со счетом 2:0.
Отличились Роберт Левандовски (с пенальти) и Арьен Роббен. У «Вольфсбурга»
забивали Макисимилиан Арнольд и Даниэль Дидави.
«Бавария» с 13 очками идет на втором месте в
бундеслиге. У «Вольфсбурга» шесть очков и 11-е место. В следующем туре «Бавария»
на выезде сыграет с «Гертой», а «Вольфсбург» примет «Майнц».
Чемпионат Германии. Бундеслига
6-й тур
Матч
Бавария - Вольфсбург - 2:2 (2:0)
Голы
Левандовски 33 (1:0 - пен.). Роббен 43 (2:0). Арнольд 56 (2:1). Дидави 83 (2:2).
Состав
Бавария: Ульрайх, Боатенг, Хуммельс, Рафинья, Видаль (Толиссо, 63), Рибери (Коман, 86), Роббен (Родригес, 85), Киммих, Руди, Левандовски, Мюллер
Вольфсбург: Кастельс, Удухай, Верхаг, Иттер, Тиссеран, Фуртадо (Блащиковски, 46), Камачо (Дидави, 73), Арнольд, Гилавоги, Малли, Ориги (Базур, 85)
Предупреждения:
Видаль, 13 - Тиссеран, 18; Фуртадо, 25
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
22 сентября 21:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция