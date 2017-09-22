«Бавария» упустила победу в матче с «Вольфсбургом»

Матч шестого чемпионата Германии между «Баварией» и «Вольфсбургом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

По ходу игры хозяева вели со счетом 2:0. Отличились Роберт Левандовски (с пенальти) и Арьен Роббен. У «Вольфсбурга» забивали Макисимилиан Арнольд и Даниэль Дидави.

«Бавария» с 13 очками идет на втором месте в бундеслиге. У «Вольфсбурга» шесть очков и 11-е место. В следующем туре «Бавария» на выезде сыграет с «Гертой», а «Вольфсбург» примет «Майнц».

Чемпионат Германии. Бундеслига

6-й тур



