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«Бавария» упустила победу в матче с «Вольфсбургом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч шестого чемпионата Германии между «Баварией» и «Вольфсбургом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

По ходу игры хозяева вели со счетом 2:0. Отличились Роберт Левандовски (с пенальти) и Арьен Роббен. У «Вольфсбурга» забивали Макисимилиан Арнольд и Даниэль Дидави.

«Бавария» с 13 очками идет на втором месте в бундеслиге. У «Вольфсбурга» шесть очков и 11-е место. В следующем туре «Бавария» на выезде сыграет с «Гертой», а «Вольфсбург» примет «Майнц».

Чемпионат Германии. Бундеслига

6-й тур

Матч

Бавария - Вольфсбург - 2:2 (2:0)

Голы

Левандовски 33 (1:0 - пен.). Роббен 43 (2:0). Арнольд 56 (2:1). Дидави 83 (2:2).

Состав

Бавария: Ульрайх, Боатенг, Хуммельс, Рафинья, Видаль (Толиссо, 63), Рибери (Коман, 86), Роббен (Родригес, 85), Киммих, Руди, Левандовски, Мюллер

Вольфсбург: Кастельс, Удухай, Верхаг, Иттер, Тиссеран, Фуртадо (Блащиковски, 46), Камачо (Дидави, 73), Арнольд, Гилавоги, Малли, Ориги (Базур, 85)

Предупреждения:

Видаль, 13 - Тиссеран, 18; Фуртадо, 25

Судья:

Кристиан Дингерт (Германия)

Место и дата

22 сентября 21:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция


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