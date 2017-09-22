Дубль Фалькао помог «Монако» разгромить «Лилль»

Матч седьмого тура чемпионата Франции между «Лиллем» и «Монако» завершился победой гостей. Итоговый счет матч – 4:0 в пользу «Монако».

В составе победителей дубль сделал Радамель Фалькао, один из мячей он забил с пенальти. Также отличились Стеван Йоветич и Рашид Геззаль.

«Монако» с 18 очками занимает второе место в чемпионате Франции. У «Лилля» пять очков и 17-е место.

В следующем туре «Монако» примет «Монпелье», а «Лилль» на выезде сыграли с «Амьеном».

Чемпионат Франции. Лига 1

7-й тур