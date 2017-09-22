Дубль Фалькао помог «Монако» разгромить «Лилль»
Матч седьмого тура чемпионата Франции между «Лиллем»
и «Монако» завершился победой гостей. Итоговый счет матч – 4:0 в пользу «Монако».
В составе победителей дубль сделал Радамель
Фалькао, один из мячей он забил с пенальти. Также отличились Стеван Йоветич и
Рашид Геззаль.
«Монако» с 18 очками занимает второе место в
чемпионате Франции. У «Лилля» пять очков и 17-е место.
В следующем туре «Монако» примет «Монпелье»,
а «Лилль» на выезде сыграли с «Амьеном».
Чемпионат Франции. Лига 1
7-й тур
Матч
Голы
Йоветич 24 (0:1). Геззаль 30 (0:2). Фалькао 48 (0:3). Фалькао 73 (0:4 - пен.).
Состав
Лилль: Меньян, Алонсо, Ие, Амаду, Биссума, Араужо (Фарадж, 46), Н'Гессан, Тьяго, Пепе, Эль-Гази (Балули, 57), Бензья (Понсе, 69)
Монако: Бенальо, Фабиньо, Глик, Жорже, Туре, Жемерсон, Моутинью, Лопеш, Геззаль (Лемар, 79), Йоветич (Диакаби, 66), Фалькао (Каррильо, 85)
Предупреждения:
Понсе, 88 - Геззаль, 60; Жемерсон, 70
Судья:
Франк Шнайдер (Франция)
Место и дата
22 сентября 21:45, Пьер Моруа, Онлайн-трансляция