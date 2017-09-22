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Дубль Фалькао помог «Монако» разгромить «Лилль»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч седьмого тура чемпионата Франции между «Лиллем» и «Монако» завершился победой гостей. Итоговый счет матч – 4:0 в пользу «Монако».

В составе победителей дубль сделал Радамель Фалькао, один из мячей он забил с пенальти. Также отличились Стеван Йоветич и Рашид Геззаль.

«Монако» с 18 очками занимает второе место в чемпионате Франции. У «Лилля» пять очков и 17-е место.

В следующем туре «Монако» примет «Монпелье», а «Лилль» на выезде сыграли с «Амьеном».

Чемпионат Франции. Лига 1

7-й тур

Матч

Лилль - Монако - 0:4 (0:2)

Голы

Йоветич 24 (0:1). Геззаль 30 (0:2). Фалькао 48 (0:3). Фалькао 73 (0:4 - пен.).

Состав

Лилль: Меньян, Алонсо, Ие, Амаду, Биссума, Араужо (Фарадж, 46), Н'Гессан, Тьяго, Пепе, Эль-Гази (Балули, 57), Бензья (Понсе, 69)

Монако: Бенальо, Фабиньо, Глик, Жорже, Туре, Жемерсон, Моутинью, Лопеш, Геззаль (Лемар, 79), Йоветич (Диакаби, 66), Фалькао (Каррильо, 85)

Предупреждения:

Понсе, 88 - Геззаль, 60; Жемерсон, 70

Судья:

Франк Шнайдер (Франция)

Место и дата

22 сентября 21:45, Пьер Моруа, Онлайн-трансляция


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