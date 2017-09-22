Семеду, Деулофеу, Туран и Вермален не сыграют за «Барселону» в матче с «Жироной»

Фран Эскриба: В матче с «Эспаньолом» рассчитывали на скорость Черышева, но это была не лучшая его игра

Главный тренер «Вильярреала» Фран Эскриба высказался об игре полузащитника Дениса Черышева в матче пятого тура примеры с «Эспаньолом» (0:0).