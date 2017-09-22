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Семеду, Деулофеу, Туран и Вермален не сыграют за «Барселону» в матче с «Жироной»

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Стала известна заявка «Барселоны» на матч шестого тура чемпионата Испании против «Жироны».

Как сообщает официальный сайт клуба, Нельсон Семеду, Арда Туран, Жерар Деулофеу и Томас Вермален не попали в заявку по решению главного тренера Эрнесто Вальверде. Усман Дембеле и Рафинья не могут играть из-за травм.

Матч «Жирона» - «Барселона» состоится 23 сентября. Начало в 21:45 по Москве.

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