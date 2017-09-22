Семеду, Деулофеу, Туран и Вермален не сыграют за «Барселону» в матче с «Жироной»
Источник: ФК «Барселона»Комментарии
Стала известна заявка «Барселоны» на матч
шестого тура чемпионата Испании против «Жироны».
Как сообщает официальный сайт клуба, Нельсон Семеду, Арда Туран, Жерар Деулофеу и
Томас Вермален не попали в заявку по решению главного тренера Эрнесто
Вальверде. Усман Дембеле и Рафинья не могут играть из-за травм.
Матч «Жирона» - «Барселона»
состоится 23 сентября. Начало в 21:45 по Москве.
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