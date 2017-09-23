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Андрей Ещенко: Из того «Анжи», в котором я играл, остались одни администраторы

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко пообщался с журналистами накануне матча с «Анжи».

– В субботу вы будете играть против своего бывшего клуба. «Анжи» для вас – принципиальный соперник?
– Из той команды, в которой я играл, остались одни администраторы, - приводит слова Ещенко официальный сайт «Спартака».

– Тогда вопрос о матче с «Ливерпулем». Вы один из самых скоростных игроков «Спартака». Это повышает ваши шансы выйти на игру с англичанами, учитывая, что за них выступает такой быстрый футболист, как Салах?
– Это решит тренер. Но вообще — в составе «Ливерпуля» несколько быстрых игроков.

– Видели матчи ливерпульцев в этом сезоне?
– Пока не удалось. Знаю только, что стартовали они не очень хорошо.

– А за какую иностранную команду болели в детстве?
– За «Манчестер Юнайтед». А сейчас симпатизирую «Реалу».

Напомним, матч «Спартак» – «Анжи» состоится сегодня, 23 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи. 

Матч

Спартак - Анжи

Место и дата

23 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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