Андрей Ещенко: Из того «Анжи», в котором я играл, остались одни администраторы

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко пообщался с журналистами накануне матча с «Анжи».

– В субботу вы будете играть против своего бывшего клуба. «Анжи» для вас – принципиальный соперник?

– Из той команды, в которой я играл, остались одни администраторы, - приводит слова Ещенко официальный сайт «Спартака».

– Тогда вопрос о матче с «Ливерпулем». Вы один из самых скоростных игроков «Спартака». Это повышает ваши шансы выйти на игру с англичанами, учитывая, что за них выступает такой быстрый футболист, как Салах?

– Это решит тренер. Но вообще — в составе «Ливерпуля» несколько быстрых игроков.

– Видели матчи ливерпульцев в этом сезоне?

– Пока не удалось. Знаю только, что стартовали они не очень хорошо.

– А за какую иностранную команду болели в детстве?

– За «Манчестер Юнайтед». А сейчас симпатизирую «Реалу».

Напомним, матч «Спартак» – «Анжи» состоится сегодня, 23 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.