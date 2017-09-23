Андрей Ещенко: Из того «Анжи», в котором я играл, остались одни администраторы
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко пообщался с журналистами накануне
матча с «Анжи».
– В субботу вы будете
играть против своего бывшего клуба. «Анжи» для вас – принципиальный соперник?
– Из той команды, в которой я играл, остались одни администраторы, - приводит слова Ещенко официальный сайт «Спартака».
– Тогда вопрос о
матче с «Ливерпулем». Вы один из самых скоростных игроков «Спартака». Это
повышает ваши шансы выйти на игру с англичанами, учитывая, что за них выступает
такой быстрый футболист, как Салах?
– Это решит тренер. Но вообще — в составе «Ливерпуля» несколько быстрых игроков.
– Видели матчи
ливерпульцев в этом сезоне?
– Пока не удалось. Знаю только, что стартовали они не очень хорошо.
– А за какую иностранную
команду болели в детстве?
– За «Манчестер Юнайтед». А сейчас симпатизирую «Реалу».
Напомним, матч «Спартак» – «Анжи» состоится сегодня, 23 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.
Матч
Место и дата
23 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция