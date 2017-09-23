Алексей Стрепетов: «Динамо СПБ» в матче со «СКА-Хабаровском» будет тяжелее, чем с «Зенитом»

Бывший полузащитник и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов – о поражении от «Динамо СПб» в 1/16 финала Кубка России.

– Удаление Мевли было справедливым, – заявил Стрепетов в интервью «Спорт День за Днем». – И оно повлияло на расстановку сил и на схему игры обеих команд. «Динамо» изначально планировало действовать вторым номером, использовать быстрые атаки. А после удаления уже динамовцы взяли бразды правления и начали атаковать. Но обеим командам было очень сложно в концовке.

– «Зенит» из-за удаления так растерялся, что пропустил два мяча?

– В первом случае я отметил бы передачу Евгения Песегова и завершение Артема Кулишева. Юрий Лодыгин занял неправильную позицию и пропустил необязательный мяч. Несогласованность действий обороны — это первый мяч. Второй — после передачи Кулишева Максим Барсов за счет своих быстрых качеств на противоходе оторвался от Капленко и вышел на ударную позицию. После удаления «Зенит» не смог организовать игру в центре обороны и в зоне опорных полузащитников. Ни Паредес, ни Нобоа практически не участвовали в оборонительных действиях, этим и воспользовалось «Динамо».

– Вас удивило, что игроки «Динамо» вышли на матч совершенно без страха перед соперником?

– За первый тайм динамовцам стоит поставить отлично. Я ведь много слежу за командой, так как работаю в клубе. Это был один из лучших таймов, которые я видел. Они сыграли очень организованно как в обороне, так и в атаке, заслуженно забили эти два мяча, и ведь у них еще были моменты, чтобы увеличить счет. Первый тайм остался полностью за бело-голубыми. Они действовали на максимуме своих возможностей за счет эмоций, самоотдачи. Бывает же, когда самоотверженность и дисциплина бьют класс. Зенитовцы вышли на поле расслабленными и попытались обыграть «Динамо» за счет своего уровня, и в первом тайме у них это не получилось.

– В 1/8 финала «Динамо» встретится со «СКА-Хабаровском». Удачный соперник?

– Думаю, придется тяжелее, чем с «Зенитом». «Динамо» предстоит сложный перелет, хотя игроки максимально мотивированы бороться за Кубок. Но Хабаровск играет дома. Команда набирает обороты в РФПЛ, с каждым матчем они демонстрирует более стабильный футбол. Но если динамовцы сыграют так же, как и в первом тайме с «Зенитом», они могут привезти оттуда победу. Если появится расслабленность, победить будет очень трудно.