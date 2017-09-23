Леонид Слуцкий пригласил английских фанатов на ЧМ-2018

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий пригласил английских фанатов на чемпионат мира-2018, который пройдет в России, сообщает «RT на русском» со ссылкой на пресс-службу «тигров».

«Мой совет английским любителям футбола – приезжайте в Россию, если хотите увидеть лучший в истории чемпионат мира. Поверьте, это будет лучший турнир.

Будет ли сборная России среди фаворитов? С точки зрения уровня футбола это сложно. Мы, конечно, посмотрим.

Если говорить о сборной Англии, то у нее, на мой взгляд, лучшее поколение за последние 20 лет. Считаю, у сборной Англии есть хороший шанс выиграть ЧМ-2018. Конечно, при этом сейчас есть минимум десять команд, которые имеют аналогичные шансы на победу», – заявил Слуцкий.

Напомним, что чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.