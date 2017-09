Team Empire и Natus Vincere приглашены на закрытую квалификацию к The Perfect World Masters

Организаторы minor-турнира The Perfect World Masters опубликовали список приглашенных команд на закрытую квалификацию.

Европа: SFT e-Sports, PENTA Sports, mousesports, HellRaisers, Let’s Do It, 4 Protect Five, 2 команды из открытой квалификации.



СНГ: Team Empire, Natus Vincere, Vega Squadron, M19, Team Spirit, Double Dimension, 2 команды из открытой квалификации.



Китай: Invictus Gaming, Invictus Gaming.Vitality, LGD Gaming, Vici Gaming, VGJ.Thunder, EHOME, 2 команды из открытой квалификации.



Северная Америка: Digital Chaos, compLexity Gaming, The Dire, VGJ.Storm, Immortals, Pikachu8, 2 команды из открытой квалификации.



Южная Америка: Infamous, SG e-Sports, Digital Chaos.SA, Midas, 4 команды из открытой квалификации.



Юго-Восточная Азия: Mineski, Fnatic, TnC Pro Team, Execration, Warriors Gaming.Unity, Clutch Gamers, 2 команды из открытой квалификации.

Китай получит два слота на турнир, а СНГ, Европа, Северная Америка, Южная Америка и Юго-Восточная Азия — по одному.



The Perfect World Masters пройдет с 19 по 26 ноября в Шанхае. Призовой фонд составит 300 000 долларов. Приглашения на чемпионат получили Newbee, LGD.Forever Young и Team Secret.



