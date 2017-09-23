Дмитрий Хохлов: Настраивали ребят на то, что игра будет непростая
Главный тренер молодежной команды «Динамо» Дмитрий Хохлов –
о победе над ЦСКА (2:1) в матче молодежного первенства России.
«Настраивали ребят на то, что игра будет непростая, – приводит слова Хохлова официальный сайт «Динамо». – В таких
встречах многое определяет характер. Под конец, когда силы уже покидали, ребята
все равно шли вперед.
Мало угловых, к сожалению, было, но один из них принес нам
победу. Не до конца пока ребята понимают, как действовать против команд,
играющих в три центральных защитника.
Не полностью выполняют тренерскую установку. Плюс, у нас сегодня не так много вариантов было с заменами, поэтому в планах было чуть отдать инициативу гостям, так как не очень разумно рисковать впереди, не имея резерва.
Матч
Динамо (мол) - ЦСКА (мол) - 2:1 (1:0)
Голы
Грулёв 8 (1:0). Жиронкин 67 (1:1). Грулёв 69 (2:1).
Судья:
Александр Самсонов (Россия)
Место и дата
22 сентября 16:00, УТБ «Новогорск-Динамо», Онлайн-трансляция