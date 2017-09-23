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Дмитрий Хохлов: Настраивали ребят на то, что игра будет непростая

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Главный тренер молодежной команды «Динамо» Дмитрий Хохлов – о победе над ЦСКА (2:1) в матче молодежного первенства России.

«Настраивали ребят на то, что игра будет непростая, – приводит слова Хохлова официальный сайт «Динамо». – В таких встречах многое определяет характер. Под конец, когда силы уже покидали, ребята все равно шли вперед.

Мало угловых, к сожалению, было, но один из них принес нам победу. Не до конца пока ребята понимают, как действовать против команд, играющих в три центральных защитника.

Не полностью выполняют тренерскую установку. Плюс, у нас сегодня не так много вариантов было с заменами, поэтому в планах было чуть отдать инициативу гостям, так как не очень разумно рисковать впереди, не имея резерва.

Матч

Динамо (мол) - ЦСКА (мол) - 2:1 (1:0)

Голы

Грулёв 8 (1:0). Жиронкин 67 (1:1). Грулёв 69 (2:1).

Судья:

Александр Самсонов (Россия)

Место и дата

22 сентября 16:00, УТБ «Новогорск-Динамо», Онлайн-трансляция


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