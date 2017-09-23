Дмитрий Хохлов: Настраивали ребят на то, что игра будет непростая

Главный тренер молодежной команды «Динамо» Дмитрий Хохлов – о победе над ЦСКА (2:1) в матче молодежного первенства России.

«Настраивали ребят на то, что игра будет непростая, – приводит слова Хохлова официальный сайт «Динамо». – В таких встречах многое определяет характер. Под конец, когда силы уже покидали, ребята все равно шли вперед.

Мало угловых, к сожалению, было, но один из них принес нам победу. Не до конца пока ребята понимают, как действовать против команд, играющих в три центральных защитника.

Не полностью выполняют тренерскую установку. Плюс, у нас сегодня не так много вариантов было с заменами, поэтому в планах было чуть отдать инициативу гостям, так как не очень разумно рисковать впереди, не имея резерва.