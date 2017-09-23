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Квинси Промес: Я вернусь еще более сильным. Моя мысль с командой

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Спасибо за все ваши сообщения. Я вернусь еще более сильным», - написал в инстаграмме Промес, а затем добавил на русском языке: «Моя мысль с командой». 

Thanks for all your messages. I'll be back stronger!⚽🙏🏾#QP10 Моя мысль с командой

Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

Напомним, в матче 1/16 финала Кубка России против «Кубани» автор двух мячей Квинси Промес почувствовал дискомфорт в области мышц задней поверхности бедра и на 82-й минуте попросил замену.

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