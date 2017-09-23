Квинси Промес: Я вернусь еще более сильным. Моя мысль с командой

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Спасибо за все ваши сообщения. Я вернусь еще более сильным», - написал в инстаграмме Промес, а затем добавил на русском языке: «Моя мысль с командой».

Thanks for all your messages. I'll be back stronger!⚽🙏🏾#QP10 Моя мысль с командой Публикация от Quincy Promes (@qpromes) Сен 22 2017 в 1:36 PDT

Напомним, в матче 1/16 финала Кубка России против «Кубани» автор двух мячей Квинси Промес почувствовал дискомфорт в области мышц задней поверхности бедра и на 82-й минуте попросил замену.