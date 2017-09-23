Квинси Промес: Я вернусь еще более сильным. Моя мысль с командой
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Нападающий
«Спартака» Квинси Промес поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Спасибо за все ваши сообщения. Я вернусь еще более сильным», - написал в инстаграмме Промес, а затем добавил на русском языке: «Моя мысль с командой».
Напомним, в матче 1/16 финала Кубка России против «Кубани» автор двух мячей Квинси Промес почувствовал дискомфорт в области мышц задней поверхности бедра и на 82-й минуте попросил замену.
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