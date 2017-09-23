Сергей Зубов: Это одна из побед, в которой каждый чем-то пожертвовал

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов – о победе над «Автомобилистом» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сразу отмечу игру нашего вратаря, он действительно вернулся, и мы этому очень рады. Как известно, победить сегодня в хоккее непросто. Это одна из побед, в которой каждый чем-то пожертвовал.

Отличное меньшинство, выстояли три на пять. Я думаю, что это предопределило исход матча», – приводит слова Зубова официальный сайт «Автомобилиста».