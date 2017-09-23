Сергей Зубов: Это одна из побед, в которой каждый чем-то пожертвовал
Источник: ХК «Автомобилист»Комментарии
Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов – о победе над «Автомобилистом»
(2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Сразу отмечу игру нашего вратаря, он действительно
вернулся, и мы этому очень рады. Как известно, победить сегодня в хоккее
непросто. Это одна из побед, в которой каждый чем-то пожертвовал.
Отличное меньшинство, выстояли три на пять. Я думаю, что это предопределило исход матча», – приводит слова Зубова официальный сайт «Автомобилиста».
Матч
Автомобилист - ХК Сочи - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Александров (Падакин), 35:03 (0:1). Хохлов 58:58 (0:2 - п.в.).
Место и дата
22 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
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