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Владимир Крикунов: Наши нападающие сегодня не справились, отработали на двойку

Источник:  ХК «Автомобилист»Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов – о поражении от «Сочи» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Во-первых, поздравляю команду «Сочи» с победой. Во-вторых, если не забиваешь ни одного гола, то выиграть в принципе невозможно.

Мы имели в первом периоде моменты - не забили, большинство не реализовали. Вообще наши нападающие сегодня не справились, отработали на двойку.

Для того чтобы выигрывать, надо забивать. Противник забил, они и выиграли. Мы с нулем, невозможно выиграть. Будем работать дальше», - приводит слова Крикунова официальный сайт «Автомобилиста».

Матч

Автомобилист - ХК Сочи - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы:

Александров (Падакин), 35:03 (0:1). Хохлов 58:58 (0:2 - п.в.).

Место и дата

22 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция

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