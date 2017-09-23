Владимир Крикунов: Наши нападающие сегодня не справились, отработали на двойку

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов – о поражении от «Сочи» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Во-первых, поздравляю команду «Сочи» с победой. Во-вторых, если не забиваешь ни одного гола, то выиграть в принципе невозможно.

Мы имели в первом периоде моменты - не забили, большинство не реализовали. Вообще наши нападающие сегодня не справились, отработали на двойку.

Для того чтобы выигрывать, надо забивать. Противник забил, они и выиграли. Мы с нулем, невозможно выиграть. Будем работать дальше», - приводит слова Крикунова официальный сайт «Автомобилиста».