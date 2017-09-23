Владимир Крикунов: Наши нападающие сегодня не справились, отработали на двойку
Источник: ХК «Автомобилист»Комментарии
Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов –
о поражении от «Сочи» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Во-первых, поздравляю команду «Сочи» с победой.
Во-вторых, если не забиваешь ни одного гола, то выиграть в принципе невозможно.
Мы имели в первом периоде моменты - не забили, большинство
не реализовали. Вообще наши нападающие сегодня не справились, отработали на
двойку.
Для того чтобы выигрывать, надо забивать. Противник забил, они и выиграли. Мы с нулем, невозможно выиграть. Будем работать дальше», - приводит слова Крикунова официальный сайт «Автомобилиста».
Матч
Автомобилист - ХК Сочи - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Александров (Падакин), 35:03 (0:1). Хохлов 58:58 (0:2 - п.в.).
Место и дата
22 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
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