Илья Воробьев: Было сложно, но ребята бились

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев – о поражении от «Салавата Юлаева» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Два необязательных гола пропустили, на атаках сходу. Было сложно, но ребята бились, и после третьего гола побежали забивать еще, и пропустили необязательный гол, который и решил исход игры.

– Для первого периода проигрывать 0:2, в таком матче, большая фора для соперника?

– Большая, конечно. Две атаки сходу, о которых мы говорили, к которым мы готовились, но все равно получилось, что здорово сыграли уфимцы в этих атаках – один бросок прямо впритирку со штангой, второй – несколько удачно подставлена клюшка и шайба опять полетела в девятку. Личное мастерство отдельных игроков.

– Потом все же случился камбэк. Какие находили для этого слова?

– И слова находили, и заводили команду. Видите, сравняли, и в следующей же смене, к сожалению, пропустили.