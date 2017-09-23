Илья Воробьев: Было сложно, но ребята бились
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев – о поражении от «Салавата
Юлаева» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Два необязательных гола пропустили, на атаках сходу. Было
сложно, но ребята бились, и после третьего гола побежали забивать еще, и
пропустили необязательный гол, который и решил исход игры.
– Для первого периода
проигрывать 0:2, в таком матче, большая фора для соперника?
– Большая, конечно. Две атаки сходу, о которых мы говорили, к которым мы готовились, но все равно получилось, что здорово сыграли уфимцы в этих атаках – один бросок прямо впритирку со штангой, второй – несколько удачно подставлена клюшка и шайба опять полетела в девятку. Личное мастерство отдельных игроков.
– Потом все же случился
камбэк. Какие находили для этого слова?
– И слова находили, и заводили команду. Видите, сравняли, и в следующей же смене, к сожалению, пропустили.
Матч
Металлург Мг - Салават Юлаев - 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)
Голы:
Арзамасцев (Умарк, Хартикайнен), 4:18 (0:1). Бодров (Лисин, Логинов), 13:57 (0:2). Ларсен (Умарк), 21:15 (0:3 - бол.). Пивцакин (Бирюков), 31:47 (1:3). Терещенко (Осала, Филиппи), 33:00 (2:3). Филиппи (Платонов, Бирюков), 50:08 (3:3). Солодухин (Кемппайнен, Майоров), 50:33 (3:4).
Место и дата
22 сентября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция