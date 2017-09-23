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Эркка Вестерлунд: Мы здорово отыграли первый и третий периоды

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд – о победе над «Металлургом» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Это была хорошая игра. Мы здорово отыграли первый и третий периоды, но второй период оказался для нас тяжелым. Мы научимся на этом, потому что это только вторая игра на выезде – отсюда мы будем приобретать опыт и учиться чему-то.

Матч

Металлург Мг - Салават Юлаев - 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Голы:

Арзамасцев (Умарк, Хартикайнен), 4:18 (0:1). Бодров (Лисин, Логинов), 13:57 (0:2). Ларсен (Умарк), 21:15 (0:3 - бол.). Пивцакин (Бирюков), 31:47 (1:3). Терещенко (Осала, Филиппи), 33:00 (2:3). Филиппи (Платонов, Бирюков), 50:08 (3:3). Солодухин (Кемппайнен, Майоров), 50:33 (3:4).

Место и дата

22 сентября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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