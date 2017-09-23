Карло Анчелотти: Итоговый результат таков из-за недостаточно хорошей игры «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал ничью с «Вольфсбургом» (2:2) в матче шестого тура чемпионата Германии.

«Мы играли не так, как хотели. Мы были медленны, никакой интенсивности, недостаточно компактны. Мы не контролировали игру так, как обычно. Поэтому матч закончился так, как закончился.

Свен допустил ошибку, но итоговый результат таков из-за недостаточно хорошей игры всей команды. В Париже мы должны показать другую игру», - приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».