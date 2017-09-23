Карло Анчелотти: Итоговый результат таков из-за недостаточно хорошей игры «Баварии»
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал
ничью с «Вольфсбургом» (2:2) в матче шестого тура чемпионата Германии.
«Мы играли не так, как хотели. Мы были медленны,
никакой интенсивности, недостаточно компактны. Мы не контролировали игру так,
как обычно. Поэтому матч закончился так, как закончился.
Свен допустил ошибку, но итоговый результат таков из-за недостаточно хорошей игры всей команды. В Париже мы должны показать другую игру», - приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».
Матч
Бавария - Вольфсбург - 2:2 (2:0)
Голы
Левандовски 33 (1:0 - пен.). Роббен 43 (2:0). Арнольд 56 (2:1). Дидави 83 (2:2).
Состав
Бавария: Ульрайх, Боатенг, Хуммельс, Рафинья, Видаль (Толиссо, 63), Рибери (Коман, 86), Роббен (Родригес, 85), Киммих, Руди, Левандовски, Мюллер
Вольфсбург: Кастельс, Удухай, Верхаг, Иттер, Тиссеран, Фуртадо (Блащиковски, 46), Камачо (Дидави, 73), Арнольд, Гилавоги, Малли, Ориги (Базур, 85)
Предупреждения:
Видаль, 13 - Тиссеран, 18; Фуртадо, 25
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
22 сентября 21:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция