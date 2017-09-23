Томас Мюллер: «Вольфсбург» не выиграл очко, а мы его им подарили

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал ничью с «Вольфсбургом» (2:2) в матче шестого тура чемпионата Германии.

«Вольфсбург» не выиграл очко, а мы его им подарили. Во втором тайме у нас было три супермомента, которые мы должны были реализовывать. В обороне мы дважды позволили «Вольфсбургу» создать моменты.

Во втором тайме мы передвигались не как одна команда. Были свободные зоны. По сравнению с матчами против «Шальке» и «Майнца» мы сделали шаг назад в том, что касается скорости.» - приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».