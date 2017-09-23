Томас Мюллер: «Вольфсбург» не выиграл очко, а мы его им подарили
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал ничью с
«Вольфсбургом» (2:2) в матче шестого тура чемпионата Германии.
«Вольфсбург» не выиграл очко, а мы его им
подарили. Во втором тайме у нас было три супермомента, которые мы должны были
реализовывать. В обороне мы дважды позволили «Вольфсбургу» создать
моменты.
Во втором тайме мы передвигались не как одна команда. Были свободные зоны. По сравнению с матчами против «Шальке» и «Майнца» мы сделали шаг назад в том, что касается скорости.» - приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».
Матч
Бавария - Вольфсбург - 2:2 (2:0)
Голы
Левандовски 33 (1:0 - пен.). Роббен 43 (2:0). Арнольд 56 (2:1). Дидави 83 (2:2).
Состав
Бавария: Ульрайх, Боатенг, Хуммельс, Рафинья, Видаль (Толиссо, 63), Рибери (Коман, 86), Роббен (Родригес, 85), Киммих, Руди, Левандовски, Мюллер
Вольфсбург: Кастельс, Удухай, Верхаг, Иттер, Тиссеран, Фуртадо (Блащиковски, 46), Камачо (Дидави, 73), Арнольд, Гилавоги, Малли, Ориги (Базур, 85)
Предупреждения:
Видаль, 13 - Тиссеран, 18; Фуртадо, 25
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
22 сентября 21:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция