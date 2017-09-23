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Томас Мюллер: «Вольфсбург» не выиграл очко, а мы его им подарили

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал ничью с «Вольфсбургом» (2:2) в матче шестого тура чемпионата Германии.

«Вольфсбург» не выиграл очко, а мы его им подарили. Во втором тайме у нас было три супермомента, которые мы должны были реализовывать. В обороне мы дважды позволили «Вольфсбургу» создать моменты.

 Во втором тайме мы передвигались не как одна команда. Были свободные зоны. По сравнению с матчами против «Шальке» и «Майнца» мы сделали шаг назад в том, что касается скорости.» - приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».

Матч

Бавария - Вольфсбург - 2:2 (2:0)

Голы

Левандовски 33 (1:0 - пен.). Роббен 43 (2:0). Арнольд 56 (2:1). Дидави 83 (2:2).

Состав

Бавария: Ульрайх, Боатенг, Хуммельс, Рафинья, Видаль (Толиссо, 63), Рибери (Коман, 86), Роббен (Родригес, 85), Киммих, Руди, Левандовски, Мюллер

Вольфсбург: Кастельс, Удухай, Верхаг, Иттер, Тиссеран, Фуртадо (Блащиковски, 46), Камачо (Дидави, 73), Арнольд, Гилавоги, Малли, Ориги (Базур, 85)

Предупреждения:

Видаль, 13 - Тиссеран, 18; Фуртадо, 25

Судья:

Кристиан Дингерт (Германия)

Место и дата

22 сентября 21:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

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