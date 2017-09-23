Мартин Шмидт: Можно быть довольным, если вырвал ничью в гостях у «Баварии»

Главный тренер «Вольфсбурга» Мартин Шмидт прокомментировал ничью с «Баварией» (2:2) в матче шестого тура чемпионата Германии.

«Если, проигрывая в гостях у «Баварии» 0:2, удалось сравнять счет и добыть одно очко, то можно быть довольным. Нам повезло, что Роббен не сделал счет 3:0, тогда все могло развернуться иначе.

Но без удачи в футболе никуда. Заработанное очко, игра команды, ее страсть и менталитет - во всем этом заслуга моего предшественника Андриеса Йонкера», - приводит слова Шмидта официальный сайт «Баварии».