Мартин Шмидт: Можно быть довольным, если вырвал ничью в гостях у «Баварии»
Главный тренер «Вольфсбурга» Мартин Шмидт прокомментировал
ничью с «Баварией» (2:2) в матче шестого тура чемпионата Германии.
«Если, проигрывая в гостях у «Баварии» 0:2,
удалось сравнять счет и добыть одно очко, то можно быть довольным. Нам повезло,
что Роббен не сделал счет 3:0, тогда все могло развернуться иначе.
Но без удачи в футболе никуда. Заработанное очко, игра команды, ее страсть и менталитет - во всем этом заслуга моего предшественника Андриеса Йонкера», - приводит слова Шмидта официальный сайт «Баварии».
Матч
Бавария - Вольфсбург - 2:2 (2:0)
Голы
Левандовски 33 (1:0 - пен.). Роббен 43 (2:0). Арнольд 56 (2:1). Дидави 83 (2:2).
Состав
Бавария: Ульрайх, Боатенг, Хуммельс, Рафинья, Видаль (Толиссо, 63), Рибери (Коман, 86), Роббен (Родригес, 85), Киммих, Руди, Левандовски, Мюллер
Вольфсбург: Кастельс, Удухай, Верхаг, Иттер, Тиссеран, Фуртадо (Блащиковски, 46), Камачо (Дидави, 73), Арнольд, Гилавоги, Малли, Ориги (Базур, 85)
Предупреждения:
Видаль, 13 - Тиссеран, 18; Фуртадо, 25
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
22 сентября 21:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция