«Валенсия» объявила о переходе Надежды Карповой из «Чертаново»
Источник: ФК «Валенсия»Комментарии
Фото: ФК «Валенсия»
Нападающий сборной России и «Чертаново» Надежда Карпова
подписала контракт с «Валенсией», сообщает официальный сайт испанского клуба.
22-летнаяя россиянка подписала контракт, рассчитанный до конца текущего сезона.
Напомним, Карпова выступала за «Чертаново» с 2015 года и
приняла участие в 34 матчах, в которых забила 12 мячей.
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