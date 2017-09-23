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«Валенсия» объявила о переходе Надежды Карповой из «Чертаново»

Источник:  ФК «Валенсия»Комментарии
«Валенсия» объявила о переходе Надежды Карповой из «Чертаново»
Фото: ФК «Валенсия»

Нападающий сборной России и «Чертаново» Надежда Карпова подписала контракт с «Валенсией», сообщает официальный сайт испанского клуба.

22-летнаяя россиянка подписала контракт, рассчитанный до конца текущего сезона. 

Mi nuevo equipo, increíble. Estoy muy feliz de estar aquí. Amunt Valencia! 🦇🦇🦇🦇🦇

Публикация от Надя Карпова (@karpichito)

Напомним, Карпова выступала за «Чертаново» с 2015 года и приняла участие в 34 матчах, в которых забила 12 мячей.

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