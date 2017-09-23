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Джанни Де Бьязи назначен главным тренером «Алавеса»

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Бывший наставник «Удинезе» и «Торино» Джанни Де Бьязи назначен главным тренером «Алавеса», сообщает официальный сайт испанского клуба.

Контракт 61-летнего специалиста рассчитан до конца текущего сезона с возможностью продления.

Последним местом работы Де Бьязи была сборная Албании, которую он возглавлял с 2011 по 2017 год. Также ранее он возглавлял «Модену», «Брешию», «Удинезе», «Леванте» и «Торино».

Напомним, «Алавес» находится на 19-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, потерпев пять поражений подряд.

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