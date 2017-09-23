Джанни Де Бьязи назначен главным тренером «Алавеса»
Бывший наставник «Удинезе» и «Торино» Джанни Де Бьязи
назначен главным тренером «Алавеса», сообщает официальный сайт испанского
клуба.
Контракт 61-летнего специалиста рассчитан до конца текущего
сезона с возможностью продления.
Последним местом работы Де Бьязи была сборная Албании,
которую он возглавлял с 2011 по 2017 год. Также ранее он возглавлял «Модену»,
«Брешию», «Удинезе», «Леванте» и «Торино».
Напомним, «Алавес» находится на 19-й строчке в турнирной
таблице чемпионата Испании, потерпев пять поражений подряд.
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