Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спартак- : -Куньлунь
Футбол  Динамо- : -ЦСКА
Футбол  Спартак- : -Анжи
Хоккей  Авангард- : -Локомотив
Футбол  Саутгемптон- : -Манчестер Юнайтед
Волейбол  Турция- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Папин: У Кудряшова есть все шансы выиграть турнир суперсерии

Источник:  «Мир бокса»Комментарии

Российский боксер Алексей Папин поделился ожиданиями от боя между Дмитрием Кудряшовым и американцем Юниером Дортикосом.

«Я считаю, что у Кудряшова есть все шансы выиграть турнир суперсерии. Еще такой момент, когда была жеребьевка, Кудряшова почему-то никто не хотел выбирать, несмотря на то, что фаворитами считают Усика, Гассиева и так далее, потому что понимают, что от Кудряшова можно «хапнуть банку» и закончится их путь к вершине суперсерии.

Я еще думаю, что Дортикос подходящий соперник для Кудряшова у него так сказать академичный бокс на дальней дистанции, как мне кажется, дальняя и средняя дистанция удобней для Димы, а ближняя как с Дуродолой не очень удобна. Так что я буду обязательно смотреть и считаю, Кудряшов разберется с Дортикосом.», - цитирует Папина «Мир Бокса».

Напомним, бой Кудряшов – Дортикос состоится 23 сентября в Сан-Антонио.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Федор Кудряшов: Для Бердыева в команде все равныЗащитник «Рубина» Федор Кудряшов поделился впечатлениями о работе под руководством главного тренера казанской команды Курбана Бердыева.Григорий Дрозд: У Кудряшова хорошие шансы в бою с ДортикосомРоссийский боксер Григорий Дрозд поделился ожиданиями от боя между Дмитрием Кудряшовым и американцем Юниером Дортикосом.Денис Лебедев: Кудряшову нужно заставить промахиваться ДортикосаРоссийский боксер Денис Дебедев поделился ожиданиями от боя между Дмитрием Кудряшовым и американцем Юниером Дортикосом.Александр Поветкин: Кудряшов учтет прошлые ошибкиРоссийский боксер Александр Поветкин поделился ожиданиями от боя между Дмитрием Кудряшовым и американцем Юниером Дортикосом.Кудряшов против Дортикоса: российский боец стартует в турнире «Супер 8»Кудряшов против Дортикоса: российский боец стартует в турнире «Супер 8»В субботу на ринг в Сан-Антонио выйдут россиянин Дмитрий Кудряшов и беглый кубинец Юниер Дортикос
Хоккей
Шайба Костина помогла «Сент-Луису» на выезде обыграть «Вашингтон»
Футбол
Карло Анчелотти: Итоговый результат таков из-за недостаточно хорошей игры «Баварии»
Футбол
Квинси Промес: Я вернусь еще более сильным. Моя мысль с командой
Футбол
Леонид Слуцкий пригласил английских фанатов на ЧМ-2018
все новости
Дмитрий Кудряшов
Дмитрий Кудряшоввсе новости
Юниер Дортикос
Юниер Дортикосвсе новости