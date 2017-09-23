Алексей Папин: У Кудряшова есть все шансы выиграть турнир суперсерии

Российский боксер Алексей Папин поделился ожиданиями от боя между Дмитрием Кудряшовым и американцем Юниером Дортикосом.

«Я считаю, что у Кудряшова есть все шансы выиграть турнир суперсерии. Еще такой момент, когда была жеребьевка, Кудряшова почему-то никто не хотел выбирать, несмотря на то, что фаворитами считают Усика, Гассиева и так далее, потому что понимают, что от Кудряшова можно «хапнуть банку» и закончится их путь к вершине суперсерии.

Я еще думаю, что Дортикос подходящий соперник для Кудряшова у него так сказать академичный бокс на дальней дистанции, как мне кажется, дальняя и средняя дистанция удобней для Димы, а ближняя как с Дуродолой не очень удобна. Так что я буду обязательно смотреть и считаю, Кудряшов разберется с Дортикосом.», - цитирует Папина «Мир Бокса».

Напомним, бой Кудряшов – Дортикос состоится 23 сентября в Сан-Антонио.