Шайба Костина помогла «Сент-Луису» на выезде обыграть «Вашингтон»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках предсезонного матча «Сент-Луис» на выезде обыграл «Вашингтон»
со счетом 4:0.
У победителей встречи дубль оформил Робер Тома и по одной
шайбе забросили российский форвард Клим Костин и канадец Коннер Бликли.
Россияне Иван Барбашев и Дмитрий Яшкин записали на свой счет
по одной результативную передаче.
В следующем матче «Кэпиталз» 24 сентября примет «Каролину»,
а «Блюз» в этот же день встретится с «Далласом».
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