«Тампа» обыграла «Нэшвилл», у Кучерова гол и передача
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках предсезонного матча «Тампа-Бэй» на домашнем льду
переиграла «Нэшвилл» со счетом 3:1.
У победителей встречи голами отметились Виктор Хедман,
Никита Кучеров и Янни Гурд, а у гостей единственную шайбу забросил Остин Уотсон.
Также Кучеров записал на свой счет результативную передачу.
В следующем матче «Лайтнинг» 24 сентября примет «Флориду», а
«Предаторз» в этот же день сыграет с «Коламбусом».
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