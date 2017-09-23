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«Тампа» обыграла «Нэшвилл», у Кучерова гол и передача

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках предсезонного матча «Тампа-Бэй» на домашнем льду переиграла «Нэшвилл» со счетом 3:1.

У победителей встречи голами отметились Виктор Хедман, Никита Кучеров и Янни Гурд, а у гостей единственную шайбу забросил Остин Уотсон.

Также Кучеров записал на свой счет результативную передачу.

В следующем матче «Лайтнинг» 24 сентября примет «Флориду», а «Предаторз» в этот же день сыграет с «Коламбусом».

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