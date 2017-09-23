РФПЛ. 11-й тур. «Динамо» – ЦСКА, «Спартак» – «Анжи» и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Результаты матчей 11-го тура чемпионата России по футболу.
РФПЛ
11-й тур
Матч
Место и дата
23 сентября 16:00, Арена Химки, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
23 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
24 сентября 11:30, Нефтяник, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
24 сентября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
24 сентября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
24 сентября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
25 сентября 17:00, Звезда, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
25 сентября 19:30, СК им. Билимханова, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически