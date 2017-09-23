Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спартак- : -Куньлунь
Футбол  Динамо- : -ЦСКА
Футбол  Спартак- : -Анжи
Хоккей  Авангард- : -Локомотив
Футбол  Саутгемптон- : -Манчестер Юнайтед
Волейбол  Турция- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Динамо» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 11-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» сыграет с ЦСКА.

Встреча пройдет на поле «Арены Химки» и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, армейцы с 19-ю очками занимают четвертое место в турнирной таблице, а подопечные Юрия Калитвинцева расположились на 12-й строчке, имея в активе на десять очков меньше.

Матч

Динамо - ЦСКА

Место и дата

23 сентября 16:00, Арена Химки, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Упущенная победа «Баварии», дубль Фалькао, хет-трик Вагнера Лава и шайбы Кучерова и Костина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.«Спартак» – «Анжи». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)В матче 11-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» сыграет с «Анжи».РФПЛ. 11-й тур. «Динамо» – ЦСКА, «Спартак» – «Анжи» и другие матчиРезультаты матчей 11-го тура чемпионата России по футболу.Массимо Каррера: В прошлом сезоне никто не обращал внимания на травмы…Массимо Каррера: В прошлом сезоне никто не обращал внимания на травмы…Главный тренер московского «Спартака» дал интервью прессе накануне игры с махачкалинским «Анжи»Дмитрий Хохлов: Настраивали ребят на то, что игра будет непростаяГлавный тренер молодежной команды «Динамо» Дмитрий Хохлов – о победе над ЦСКА (2:1) в матче молодежного первенства России.
Хоккей
Шайба Костина помогла «Сент-Луису» на выезде обыграть «Вашингтон»
Футбол
Карло Анчелотти: Итоговый результат таков из-за недостаточно хорошей игры «Баварии»
Футбол
Квинси Промес: Я вернусь еще более сильным. Моя мысль с командой
Футбол
Леонид Слуцкий пригласил английских фанатов на ЧМ-2018
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости