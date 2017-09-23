«Динамо» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)

В матче 11-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» сыграет с ЦСКА.

Встреча пройдет на поле «Арены Химки» и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, армейцы с 19-ю очками занимают четвертое место в турнирной таблице, а подопечные Юрия Калитвинцева расположились на 12-й строчке, имея в активе на десять очков меньше.