«Спартак» – «Анжи». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче 11-го тура чемпионата России по футболу «Спартак»
сыграет с «Анжи».
Встреча пройдет на поле «Открытие Арены» в Москве и начнется
в 19:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, красно-белые с 13-ю очками занимают восьмое место в турнирной таблице, а махачкалинцы расположились на 16-й строчке, имея в активе на пять очков меньше.
Матч
Место и дата
23 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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