«Спартак» – «Анжи». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)

В матче 11-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» сыграет с «Анжи».

Встреча пройдет на поле «Открытие Арены» в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, красно-белые с 13-ю очками занимают восьмое место в турнирной таблице, а махачкалинцы расположились на 16-й строчке, имея в активе на пять очков меньше.