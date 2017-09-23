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«Спартак» – «Анжи». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 11-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» сыграет с «Анжи».

Встреча пройдет на поле «Открытие Арены» в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, красно-белые с 13-ю очками занимают восьмое место в турнирной таблице, а махачкалинцы расположились на 16-й строчке, имея в активе на пять очков меньше.

Матч

Спартак - Анжи

Место и дата

23 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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