Чемпионшип. «Рединг» примет «Халл» Слуцкого и другие матчи

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Глеб прокомментировал работу Леонида Слуцкого в «Халл Сити».

Александр Глеб: Не думаю, что критиковать Слуцкого сейчас – правильно

Александр Глеб: Не думаю, что критиковать Слуцкого сейчас – правильно Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Глеб прокомментировал работу Леонида Слуцкого в «Халл Сити».

Футбольный клуб «Бирмингем» отправил в отставку главного тренера команды Гарри Реднаппа, сообщает официальный сайт команды из графства Уэст-Мидленс.

«Бирмингем» отправил в отставку Реднаппа после шестого поражения кряду

«Бирмингем» отправил в отставку Реднаппа после шестого поражения кряду Футбольный клуб «Бирмингем» отправил в отставку главного тренера команды Гарри Реднаппа, сообщает официальный сайт команды из графства Уэст-Мидленс.

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью с «Сандерлендом» (1:1) в матче седьмого тура чемпионшипа.

Леонид Слуцкий: Мы заиграем стабильно после второго перерыва на матчи сборных

Леонид Слуцкий: Мы заиграем стабильно после второго перерыва на матчи сборных Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью с «Сандерлендом» (1:1) в матче седьмого тура чемпионшипа.