Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спартак- : -Куньлунь
Футбол  Динамо- : -ЦСКА
Футбол  Спартак- : -Анжи
Хоккей  Авангард- : -Локомотив
Футбол  Саутгемптон- : -Манчестер Юнайтед
Волейбол  Турция- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Чемпионшип. «Рединг» примет «Халл» Слуцкого и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей девятого тура чемпионшипа.

Чемпионшип
9-й тур

Матч

Фулхэм - Мидлсбро

Место и дата

23 сентября 17:00, Крэйвен Коттедж, Онлайн-трансляция

Матч

Лидс Юнайтед - Ипсвич Таун

Место и дата

23 сентября 17:00, Эллан Роуд, Онлайн-трансляция

Матч

Дерби Каунти - Бирмингем

Место и дата

23 сентября 17:00, Прайд Парк, Онлайн-трансляция

Матч

Болтон - Брентфорд

Место и дата

23 сентября 17:00, Макрон, Онлайн-трансляция

Матч

Норвич - Бристоль

Место и дата

23 сентября 17:00, Кэрроу Роуд, Онлайн-трансляция

Матч

Престон Норт Энд - Миллуолл

Место и дата

23 сентября 17:00, Дипдейл, Онлайн-трансляция

Матч

Сандерленд - Кардифф Сити

Место и дата

23 сентября 17:00, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция

Матч

Рединг - Халл Сити

Место и дата

23 сентября 17:00, Мадейски, Онлайн-трансляция

Матч

КПР - Бертон Альбион

Место и дата

23 сентября 17:00, Лофтас Роуд, Онлайн-трансляция

Матч

Вулверхэмптон - Барнсли

Место и дата

23 сентября 17:00, Молине Стэдиум, Онлайн-трансляция

Матч

Астон Вилла - Ноттингем Форест

Место и дата

23 сентября 19:30, Вилла Парк, Онлайн-трансляция

Матч

Шеффилд Уэнсдей - Шеффилд Юнайтед

Место и дата

24 сентября 15:15, Хиллсборо, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Глеб: Не думаю, что критиковать Слуцкого сейчас – правильноБывший полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Глеб прокомментировал работу Леонида Слуцкого в «Халл Сити».«Бирмингем» отправил в отставку Реднаппа после шестого поражения крядуФутбольный клуб «Бирмингем» отправил в отставку главного тренера команды Гарри Реднаппа, сообщает официальный сайт команды из графства Уэст-Мидленс.Леонид Слуцкий: Мы заиграем стабильно после второго перерыва на матчи сборныхГлавный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью с «Сандерлендом» (1:1) в матче седьмого тура чемпионшипа.Андрей Канчельскис: Пусть Слуцкий едет в АфганистанАндрей Канчельскис: Пусть Слуцкий едет в АфганистанЭкс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью «Советскому спорту» высказал мнение о работе Леонида Слуцкого в Англии.Чемпионшип. 8-й тур. «Халл Сити» сыграл вничью с «Сандерлендом» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты всех матчей восьмого тура чемпионшипа.
Хоккей
Шайба Костина помогла «Сент-Луису» на выезде обыграть «Вашингтон»
Футбол
Карло Анчелотти: Итоговый результат таков из-за недостаточно хорошей игры «Баварии»
Футбол
Квинси Промес: Я вернусь еще более сильным. Моя мысль с командой
Футбол
Леонид Слуцкий пригласил английских фанатов на ЧМ-2018
все новости
Чемпионшип
Чемпионшиптаблицакалендарьстатистикатексты/новости