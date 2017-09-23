Чемпионшип. «Рединг» примет «Халл» Слуцкого и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Результаты матчей девятого тура чемпионшипа.
Чемпионшип
9-й тур
Матч
Место и дата
23 сентября 17:00, Крэйвен Коттедж, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 сентября 17:00, Эллан Роуд, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 сентября 17:00, Прайд Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 сентября 17:00, Макрон, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 сентября 17:00, Кэрроу Роуд, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 сентября 17:00, Дипдейл, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 сентября 17:00, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 сентября 17:00, Мадейски, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 сентября 17:00, Лофтас Роуд, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 сентября 17:00, Молине Стэдиум, Онлайн-трансляция
Матч
Астон Вилла - Ноттингем Форест
Место и дата
23 сентября 19:30, Вилла Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Шеффилд Уэнсдей - Шеффилд Юнайтед
Место и дата
24 сентября 15:15, Хиллсборо, Онлайн-трансляция
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