Анвар Гатиятулин: Исправлять текущую ситуацию будем только через работу

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин – о поражении от «Нефтехимика» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Исправлять текущую ситуацию будем только через работу, – заявил на послематчевой пресс-конференции Гатиятулин.

– Анвар Рафаилович, вы говорили, что уверенность приходит через победы. Но если нет побед, откуда брать уверенность?

– Повторюсь, только через работу, через самоотдачу. Нужно выходить, выкладываться в каждом эпизоде. Никто с текущей ситуацией в команде не согласен. Будем переламывать.

– Почему команда, как кажется, играет без драйва?

– Возможно, имеет место нехватка сил. Сказался пропущенный гол. После первой пропущенной шайбы возникла какая-то пауза. Не имели права пропускать второй гол кряду. С этим связана неуверенность.