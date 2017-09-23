Анвар Гатиятулин: Исправлять текущую ситуацию будем только через работу
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин – о поражении от «Нефтехимика»
(0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Исправлять текущую ситуацию будем только через работу, –
заявил на послематчевой пресс-конференции Гатиятулин.
– Анвар Рафаилович, вы говорили, что уверенность приходит
через победы. Но если нет побед, откуда брать уверенность?
– Повторюсь, только через работу, через самоотдачу. Нужно выходить, выкладываться в каждом эпизоде. Никто с текущей ситуацией в команде не согласен. Будем переламывать.
– Почему команда, как
кажется, играет без драйва?
– Возможно, имеет место нехватка сил. Сказался пропущенный гол. После первой пропущенной шайбы возникла какая-то пауза. Не имели права пропускать второй гол кряду. С этим связана неуверенность.
Матч
Трактор - Нефтехимик - 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Голы:
Брынцев (Куликов), 8:48 (0:1). Ро (Секстон, Шарипзянов), 9:01 (0:2). Якимов 59:25 (0:3 - п.в.).
Место и дата
22 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция