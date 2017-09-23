Андрей Назаров: Рад, что выдержали и выиграли игру

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров – о победе над «Трактором» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Рад победе, безусловно. Знали, что матч будет очень тяжелым. Знали, что в тренерском штабе «Трактора» произошла отставка. Настраивались и понимали, что у игроков «Трактора» будет мотивация. Рад, что выдержали и выиграли игру. Готовимся к следующему матчу.

– У команды был тяжелый календарь на старте, но удалось преодолеть сложности. Какова тренерская формула успеха?

– Много факторов имеют значение. С тренерами общаемся постоянно, когда в коридорах пересекаемся. Я работаю уже 11-й год главным тренером, но ответа у меня так и нет, в чем секрет побед. Понятно, когда проигрываешь, то меняешь какие-то моменты, а так жесткой формулы успеха нет. Думаю, ни один тренер вам не ответит на этот вопрос. Просто работаем, стараемся, ребята под шайбу бросаются. Соглашусь, что все приходит через работу.