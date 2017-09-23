Андрей Назаров: Рад, что выдержали и выиграли игру
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров – о победе над «Трактором»
(3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Рад победе, безусловно. Знали, что матч будет очень
тяжелым. Знали, что в тренерском штабе «Трактора» произошла отставка.
Настраивались и понимали, что у игроков «Трактора» будет мотивация. Рад, что
выдержали и выиграли игру. Готовимся к следующему матчу.
– У команды был
тяжелый календарь на старте, но удалось преодолеть сложности. Какова тренерская
формула успеха?
– Много факторов имеют значение. С тренерами общаемся постоянно, когда в коридорах пересекаемся. Я работаю уже 11-й год главным тренером, но ответа у меня так и нет, в чем секрет побед. Понятно, когда проигрываешь, то меняешь какие-то моменты, а так жесткой формулы успеха нет. Думаю, ни один тренер вам не ответит на этот вопрос. Просто работаем, стараемся, ребята под шайбу бросаются. Соглашусь, что все приходит через работу.
Матч
Трактор - Нефтехимик - 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Голы:
Брынцев (Куликов), 8:48 (0:1). Ро (Секстон, Шарипзянов), 9:01 (0:2). Якимов 59:25 (0:3 - п.в.).
Место и дата
22 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция