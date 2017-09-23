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Андрей Назаров: Рад, что выдержали и выиграли игру

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров – о победе над «Трактором» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Рад победе, безусловно. Знали, что матч будет очень тяжелым. Знали, что в тренерском штабе «Трактора» произошла отставка. Настраивались и понимали, что у игроков «Трактора» будет мотивация. Рад, что выдержали и выиграли игру. Готовимся к следующему матчу.

– У команды был тяжелый календарь на старте, но удалось преодолеть сложности. Какова тренерская формула успеха?
– Много факторов имеют значение. С тренерами общаемся постоянно, когда в коридорах пересекаемся. Я работаю уже 11-й год главным тренером, но ответа у меня так и нет, в чем секрет побед. Понятно, когда проигрываешь, то меняешь какие-то моменты, а так жесткой формулы успеха нет. Думаю, ни один тренер вам не ответит на этот вопрос. Просто работаем, стараемся, ребята под шайбу бросаются. Соглашусь, что все приходит через работу.

Матч

Трактор - Нефтехимик - 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы:

Брынцев (Куликов), 8:48 (0:1). Ро (Секстон, Шарипзянов), 9:01 (0:2). Якимов 59:25 (0:3 - п.в.).

Место и дата

22 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

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