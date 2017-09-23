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Упущенная победа «Баварии», дубль Фалькао, хет-трик Вагнера Лава и шайбы Кучерова и Костина. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.

В стартовом матче шестого тура бундеслиги «Бавария» на своем поле упустила победу над «Вольфсбургом», ведя в счете 2:0 по ходу встречи.

А «Ницца» вырвала ничью у «Анже», уступая в счете в два мяча. К слову, Марио Балотелли забил уже четвертый мяч в сезоне.

В параллельной встрече лиги 1 дубль Радамеля Фалькао помог «Монако» разгромить «Лилль». 

Хет-трик Вагнера Лава принес волевую победу «Аланьяспору» в игре с «Трабзонспором» 

Россиянка Надежда Карпова перешла из «Чертаново» в «Валенсию».

Игроки «Зенита» Эмануэль Маммана и Себастьян Дриусси попали в рейтинг лучших молодых игроков по версии L'Equipe. 

Бывший наставник «Удинезе» и «Торино» Джанни Де Бьязи назначен главным тренером «Алавеса».

Шайба Клима Костина помогла «Сент-Луису» обыграть на выезде «Вашингтон» в предсезонном матче.

Гол и результативная передача Никиты Кучерова помогли «Тампе» переиграть «Нэшвилл».

А вот 15 сэйвов Сергея  Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в противостоянии с «Питтсбургом».

Цитаты дня:

Массимо Каррера: В прошлом сезоне никто не обращал внимания на травмы…

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